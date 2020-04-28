Путин сообщил о предстоящем этапе борьбы с пандемией

Президент России Владимир Путин сообщил о самом напряжённом этапе борьбы с коронавирусом. По словам лидера государства, пик пандемии ещё не пройден.
На сегодняшний день в России насчитывается 93 558 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались 867 человек. Выздороветь удалось 8456 пациентам.
Ранее Путин призвал регионы к готовности отреагировать на любое ЧП, несмотря на пандемию.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности поспешных решений в этот сложный период. Они могут повлечь возобновление увеличения темпов прироста случаев заболевания COVID-19.
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