Путин сообщил о предстоящем этапе борьбы с пандемией

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Российское правительство должно подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов по ситуации с COVID-19 в формате видеоконференции.

Рекомендации должны быть представлены президенту к 5 мая. Ранее российский президент заявил, что нельзя говорить об одномоментной отмене ограничений. Он поручил губернаторам и правительству в праздники быть на работе и...