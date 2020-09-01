Путин сообщил о пользе совмещения работы и учёбы

При условии грамотной организации процесса совмещение работы и учёбы может только пойти на пользу общему уровню образования. Об этом на Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, в совмещении работы и учёбы нет никакого противоречия. Такой процесс, отметил национальный лидер, при нахождении баланса пойдёт на пользу и работящим, и учащимся. Такое совмещение не только поможет в получении знаний, но и поспособствует закалке характера.
Как отметил Путин, в контексте разговора на эту тему может возникнуть следующий вопрос — а не мешает ли работа получению знаний в условиях, когда этих знаний требуется всё больше и больше? Президент уверен, что не мешает. В качестве примера он привёл свой личный опыт работы в студенческих отрядах.
Там ведь тоже совмещение работы и учебного процесса. Я сам работал в студенческих отрядах, и мне это не мешало, также и моим однокурсникам в университете, - поделился президент.
Путин напомнил, что заключать трудовые договоры в РФ с согласия родителей или опекунов можно с 14 лет, а заниматься предпринимательством — с 16. Поэтому, заключил президент, работа учёбе не мешает. Глава государства повторил, что при правильной организации процесса такое совмещение пойдёт только на пользу,
Как ранее писал NEWS.ru, Путин провёл1 сентября Всероссийский открытый урок в режиме видеоконференции. Со школьниками он, в частности, говорил о Великой Отечественной войне. По мнению главы государства, цели, которые преследовали нацисты в СССР, кардинально отличались от их планов в Западной Европе.
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