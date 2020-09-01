Путин сообщил о пользе совмещения работы и учёбы

https://static.news.ru/photo/c00e9202-ec41-11ea-a081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При условии грамотной организации процесса совмещение работы и учёбы может только пойти на пользу общему уровню образования. Об этом на Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в совмещении работы и учёбы нет никакого противоречия. Такой процесс, отметил национальный лидер, при нахождении баланса пойдёт на пользу и работящим, и учащимся. Такое совмещение не только поможет в получении знаний, но и поспособствует закалке характера.

Как отметил Путин, в контексте разговора на эту тему может возникнуть следующий вопрос — а не мешает ли работа получению знаний в условиях, когда этих знаний требуется всё больше и больше? Президент уверен, что не мешает. В качестве примера он привёл свой личный опыт работы в студенческих отрядах.

Там ведь тоже совмещение работы и учебного процесса. Я сам работал в студенческих отрядах, и мне это не мешало, также и моим однокурсникам в университете, - поделился президент.

Путин напомнил, что заключать трудовые договоры в РФ с согласия родителей или опекунов можно с 14 лет, а заниматься предпринимательством — с 16. Поэтому, заключил президент, работа учёбе не мешает. Глава государства повторил, что при правильной организации процесса такое совмещение пойдёт только на пользу, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин провёл1 сентября Всероссийский открытый урок в режиме видеоконференции. Со школьниками он, в частности, говорил о Великой Отечественной войне. По мнению главы государства, цели, которые преследовали нацисты в СССР, кардинально отличались от их планов в Западной Европе.