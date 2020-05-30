Путин сообщил, что будет учитываться при открытии границ России

https://static.news.ru/photo/033c480c-a274-11ea-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при открытии границ России в первую очередь будут учитываться мнения медиков и санитарных врачей.

Как сообщает РИА Новости, Путин считает, что ограничения, введённые из-за коронавируса, сейчас начали снимать те страны, чья экономика сильно зависит от туристической отрасли. При этом некоторые государства, которые сняли рестрикции из-за улучшения ситуации с распространением COVID-19, вновь вынужденно возвращаются к ним.

Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению, — цитирует агентство Путина.

Как писал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что информация об открытии границ тех или иных стран не более чем попытка привлечь внимание. На самом деле предпосылок для снятия ограничений в июне не наблюдается.