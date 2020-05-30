Путин сообщил, что будет учитываться при открытии границ России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при открытии границ России в первую очередь будут учитываться мнения медиков и санитарных врачей.
Как
Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению, — цитирует агентство Путина.
Как писал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что информация об открытии границ тех или иных стран не более чем попытка привлечь внимание. На самом деле предпосылок для снятия ограничений в июне не наблюдается.
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