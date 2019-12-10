https://static.news.ru/photo/29f17d9a-1b57-11ea-bc50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Почуев/Московский городской суд/facebook.com

Президент России Владимир Путин выступил с идеей вернуть в ведение судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников.

Что касается выведения из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, то я в первый раз слышу об этом и тоже, как и вы, задаюсь вопросом — почему? Только для экономии денег или есть другие соображения? — заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он отметил, что разделяет позицию первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника, высказавшего эту идею, и отметил, что к этому нужно вернуться.

Как ранее писал NEWS.ru, днём 19 ноября в одной из школ на территории Сыктывкара произошло ЧП. В учебное заведение проник педофил, который представился родителем. Затем преступник подкараулил в раздевалке 12-летнюю девочку и под видом врача изнасиловал её.