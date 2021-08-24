Путин снова выступил против навязывания вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение. Об этом он заявил на встрече с учителями и учениками, прошедшей в формате видеоконференции.

Ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать всё для того, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор, — цитирует его сайт Кремля.

Накануне Путин уже выступал против обязательной вакцинации. Президент заявил, что принуждать людей к прививкам от коронавируса, в том числе угрозами увольнением, недопустимо.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на федеральном уровне власти России пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых от COVID-19, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей.

До этого глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что власти страны должны сделать вакцинацию обязательной. Только так можно будет победить пандемию.