Путин снизил долю государства в Первом канале до 34%

https://static.news.ru/photo/ee22dfb0-4482-11eb-9437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Первый канал/facebook.com

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее 34%. Контроль государства над телеканалом будет усилен за счёт выпуска «золотой акции».

Государственный контроль будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путём внедрения механизма «золотой акции»​, — заявили в пресс-службе Минцифры РФ.

Уставной капитал Первого канала будет увеличен ввиду необходимости его финансового оздоровления. Председателем совета директоров главного телеканала страны будет назначен помощник президента РФ Максим Орешкин, который около четырёх лет руководил Министерством экономического развития.

Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остаётся одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли, — отметили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин высказался о телевизионных передачах во время заседания с членами Совета по правам человека (СПЧ). Глава государства признался, что редко смотрит телевизор, но когда это случается, то «его оторопь берёт». Путин призвал поднимать уровень работников СМИ, чтобы они «не корёжили» сознание телезрителей.