https://static.news.ru/photo/8d21abc4-d55c-11e9-a516-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин с жителями Ботлиха Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с ополченцами из Дагестана, участвовавшими в боевых действиях против террористов в 1999 году. Он отметил их мужество и подчеркнул, что при таких людях государство не может возглавлять какой-то слюнтяй.

Политик сказал, что силы и мужество главе государства дают люди. Один из участников встречи, в свою очередь, заявил, что в Дагестане гордятся таким лидером, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Путин пообещал встретиться в Дагестане с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым во время поездки по республике. Политик прилетел в регион для участия в памятных мероприятиях, посвящённых 20-й годовщине отражения атаки боевиков на субъект.