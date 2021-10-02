Путин случайно «подслушал» совещание членов правительства

Президент России Владимир Путин стал невольным свидетелем разговора членов кабинета министров. Глава государства признался, что рабочий процесс в правительстве страны ему понравился. Особенно российский лидер выделил накал обсуждения. Кадры произошедшего показал телеканал «Россия 1».

Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъёме находится, — сказал российский лидер.

На кадрах президент входит в свой рабочий кабинет. На его компьютере в этот момент идёт трансляция онлайн-совещания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями. По всей видимости, они не заметили появления главы государства и продолжили работать с документами, параллельно решая рабочие вопросы.

Ранее Путин в начале видеовстречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, стал невольным свидетелем зарождающейся перепалки между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Российский лидер одной фразой пресёк обмен колкостями.