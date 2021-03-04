Путин сказал, что толкающих подростков к суициду «раздавить не жалко»

https://static.news.ru/photo/b4a47b28-7ce9-11eb-8be4-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тот, кто сидит в Интернете и толкает подростков к суициду, — это букашка и раздавить его не жалко. Такое заявление в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» сделал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в Сети сидят всякие «Рэмбо», которые подталкивают подростков к тому, чтобы спрыгнуть с крыши. И эти люди выстраивают целую концепцию.

Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко, — цитирует Путина РИА Новости.

Кроме того, заметил президент, люди, подталкивающие подростков к суициду, ещё и зарабатывают на этом, размещая рекламу. По словам национального лидера, нельзя позволять злоумышленникам реализовывать свои планы.

ÐÑÑÐ¸Ð½ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¶ÐµÑÑÐºÐ¾ Ð²ÑÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð»ÑÑ Ð¾ ÑÐµÑ , ÐºÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ°Ð»ÐºÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ¾ÑÑÐºÐ¾Ð² Ðº ÑÑÐ¸ÑÐ¸Ð´Ñ: Â«ÐÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑÐ¸Ð´Ð¸Ñ Ð² Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ½ÐµÑÐµ - ÑÐ°ÐºÐ¾Ð¹ ÐºÑÑÑÐ¾Ð¹ Ð ÑÐ¼Ð±Ð¾. Ð ÐºÐ°Ðº ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð·Ð°ÑÐ»Ð° - Ð² ÑÑÐ°Ð½Ñ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð» Ð² Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾Ð¼ ÑÐ¼ÑÑÐ»Ðµ ÑÑÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ»Ð¾Ð²Ð°... ÐÑÐºÐ°ÑÐºÐ°. Ð Ð°Ð·Ð´Ð°Ð²Ð¸ÑÑ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¶Ð°Ð»ÐºÐ¾Â» pic.twitter.com/NPifGSXcAK — ÐÑÐµÐ¼Ð»ÐµÐ²ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¿ÑÐ» Ð ÐÐ (@Kremlinpool_RIA) March 4, 2021

Также Путин подчеркнул, что в Сети происходит распространение наркотиков и детской порнографии. Это тоже делается для того, чтобы получить прибыль. В частности, в Интернете детей призывают выйти на улицы, чтобы «похулиганить и подраться с полицией», а потом спрятаться за их спины, толкая несовершеннолетних вперёд. И совсем молодые россияне, добавил глава государства, используются как предмет и источник для достижения чьих-то эгоистических целей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин заявил, что Интернет должен подчиняться моральным законам общества. В противном же случае оно будет разрушаться изнутри.