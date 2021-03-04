Путин сказал, что толкающих подростков к суициду «раздавить не жалко»

https://static.news.ru/photo/b4a47b28-7ce9-11eb-8be4-96000091f725_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тот, кто сидит в Интернете и толкает подростков к суициду, — это букашка и раздавить его не жалко. Такое заявление в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» сделал президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, в Сети сидят всякие «Рэмбо», которые подталкивают подростков к тому, чтобы спрыгнуть с крыши. И эти люди выстраивают целую концепцию.
Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко, — цитирует Путина РИА Новости.
Кроме того, заметил президент, люди, подталкивающие подростков к суициду, ещё и зарабатывают на этом, размещая рекламу. По словам национального лидера, нельзя позволять злоумышленникам реализовывать свои планы.
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Также Путин подчеркнул, что в Сети происходит распространение наркотиков и детской порнографии. Это тоже делается для того, чтобы получить прибыль. В частности, в Интернете детей призывают выйти на улицы, чтобы «похулиганить и подраться с полицией», а потом спрятаться за их спины, толкая несовершеннолетних вперёд. И совсем молодые россияне, добавил глава государства, используются как предмет и источник для достижения чьих-то эгоистических целей.
Как ранее передавал NEWS.ru, Путин заявил, что Интернет должен подчиняться моральным законам общества. В противном же случае оно будет разрушаться изнутри.