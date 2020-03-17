https://static.news.ru/photo/55f38d78-6857-11ea-8ba7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Он заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, несмотря на высокий уровень риска.

Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России, — отметил глава государства на совещании с правительством.

На данный момент число заражённых в России выросло до 114 человек. Из них 10 заразились уже внутри страны, а не за границей. Власти столицы намерены ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Будет остановлена работа общественного транспорта и многих заведений. Москву планируют закрыть на въезд и выезд.

NEWS.ru ранее писал, что российские медики начали испытывать вакцину от коронавируса. Первые 13 прототипов тестируют на лабораторных животных.