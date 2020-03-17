Президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Он заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, несмотря на высокий уровень риска.
Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России, — отметил глава государства на совещании с правительством.
На данный момент число заражённых в России выросло до 114 человек. Из них 10 заразились уже внутри страны, а не за границей. Власти столицы намерены ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Будет остановлена работа общественного транспорта и многих заведений. Москву планируют закрыть на въезд и выезд.
NEWS.ru ранее писал, что российские медики начали испытывать вакцину от коронавируса. Первые 13 прототипов тестируют на лабораторных животных.
Добавьте наши новости в избранные источники