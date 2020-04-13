Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону

https://static.news.ru/photo/4507c728-7d87-11ea-92d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону.

По словам главы государства, пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с пандемией. Однако необходим прогноз развития ситуации с COVID-19 на ближайшие 10 дней.

Кроме того, российский лидер призвал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией, передаёт ТАСС.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончались 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).