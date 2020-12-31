Путин сердечно поздравил россиян с Новым годом

https://static.news.ru/photo/86197ca2-4bae-11eb-b447-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с новым 2021 годом и отметил, что россияне в уходящем году не испугались трудностей и жили достойно.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год пришёл в 15:00 мск. Почти в полночь 31 декабря президентское обращение увидели жители Европейской части России.

Путин отметил, что, встречая 2020 год, никто не мог знать, какие испытания он приготовил.

Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей, — подчеркнул глава государства.

Однако, по его словам, 2020 год был связан и с надеждами. Путин пожелал россиянам благополучия и счастья.

Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надёжный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьёй, — указал президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обращение президента продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений. Российский лидер предложил россиянам помечтать о самом светлом — о мире и благополучии, счастье и радости для всех, кто рядом и кто дорог. Президент добавил, что желает всем гражданам страны крепкого здоровья, веры, надежды и любви.