Путин считает российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, считает президент Владимир Путин. При этом необходимо выяснить, как препарат будет работать в условии появления новых штаммов заболевания.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.