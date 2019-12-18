https://static.news.ru/photo/b95bb8b6-2254-11ea-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин признал право лидеров постсоветских республик не посещать парад Победы 9 мая в Москве. Однако, по мнению главы государства, такое решение было бы ошибкой.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин отметил, что главы государств бывшего СССР могут отказаться от визита в столицу РФ на 9 мая «в силу каких-то сегодняшних особенностей» межгосударственных отношений. Однако это стало бы признаком того, что они не проявляют уважения к людям, погибшим в борьбе «за независимость их собственной родины», заявил российский лидер.

Путин также отметил, что во время противостояния с нацистами речь шла об уничтожении целых народов СССР, и резко отозвался о тех, кто высказывал идеи о сдаче Ленинграда.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.