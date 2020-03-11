https://static.news.ru/photo/adf54078-6430-11ea-92ed-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ходорковский Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал бывшего руководителя ЮКОС Михаила Ходорковского жуликом, окружение которого было замешано в заказных убийствах.

Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах, — цитирует главу государства ТАСС.

По мнению Путина, хоть личное участие Ходорковского в убийствах было не доказано, однако он сомневается, что совершившие их сотрудники службы безопасности его компании действовали «по собственной прихоти».

Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий, — сказал президент.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд, а Генпрокуратура уже несколько лет пытается выяснить обстоятельства этого дела. Главной целью расследования правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров.