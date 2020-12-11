Путин считает, что дело «Нового величия» можно посмотреть ещё раз

https://static.news.ru/photo/9a9d6a0c-3bc4-11eb-83e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что дело «Нового величия» можно «посмотреть ещё раз». При этом он подчеркнул, что важно оградить россиян от экстремизма.

Это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее. Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим ещё раз, — цитирует пресс-служба Кремля ответ Путина по поводу дела «Нового величия».

Как писал NEWS.ru, осуждённые 6 августа по делу об экстремизме семеро членов молодёжного сообщества «Новое величие» готовы добиваться отмены приговора как в национальных судах, так и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявила адвокат главного фигуранта Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина.

Костыленков получил семь лет лишения свободы, Вячеслав Крюков — шесть лет лишения свободы, Пётр Карамзин — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, Максим Рощин — шесть лет и шесть месяцев условно, Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — шесть лет условно, Анна Павликова — четыре года условно.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д.

На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).