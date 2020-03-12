https://static.news.ru/photo/1ef4fcdc-646d-11ea-8a65-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал о своём отношении к предпринимателям, которые работают в сфере торговли. Он считает, что есть основания называть таких бизнесменов жуликами.

Политик заявил, что в «нулевые» годы малый бизнес в стране работал по принципу «купил подешевле — продай подороже». На вопрос о том, считает ли он «торгашей» жуликами, глава государства сослался на мнение народа.

В сознании народа, мы же так говорим. Знаете, я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать... Мы все так думаем, — подчеркнул он.

Путин напомнил, что в экономически развитых странах малый бизнес не только продаёт, но и работает в сферах производства и обсаживания. Сейчас российские власти «заставляют» крупные компании, «особенно с государственным участием», обеспечивать малые предприятия заказами, передаёт ТАСС.

И реально это заработало. Вот это заработало. И у нас начала меняться структура малого бизнеса, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Путин также назвал жуликом бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, окружение которого было замешано в заказных убийствах. По мнению политика, хоть личное участие Ходорковского в убийствах не было доказано, он сомневается, что совершившие их сотрудники службы безопасности его компании действовали «по собственной прихоти».

Позднее Ходорковский заявил, что уступает главе государства пальму первенства в этом вопросе. Он назвал жульничеством идею об обнулении сроков Путина, которая позволит главе государства занять свой пост в пятый раз.