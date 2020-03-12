Президент Владимир Путин рассказал о своём отношении к предпринимателям, которые работают в сфере торговли. Он считает, что есть основания называть таких бизнесменов жуликами.
Политик заявил, что в «нулевые» годы малый бизнес в стране работал по принципу «купил подешевле — продай подороже». На вопрос о том, считает ли он «торгашей» жуликами, глава государства сослался на мнение народа.
В сознании народа, мы же так говорим. Знаете, я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать... Мы все так думаем, — подчеркнул он.
Путин напомнил, что в экономически развитых странах малый бизнес не только продаёт, но и работает в сферах производства и обсаживания. Сейчас российские власти «заставляют» крупные компании, «особенно с государственным участием», обеспечивать малые предприятия заказами,
И реально это заработало. Вот это заработало. И у нас начала меняться структура малого бизнеса, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, Путин также назвал жуликом бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, окружение которого было замешано в заказных убийствах. По мнению политика, хоть личное участие Ходорковского в убийствах не было доказано, он сомневается, что совершившие их сотрудники службы безопасности его компании действовали «по собственной прихоти».
Позднее Ходорковский заявил, что уступает главе государства пальму первенства в этом вопросе. Он назвал жульничеством идею об обнулении сроков Путина, которая позволит главе государства занять свой пост в пятый раз.
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