Путин: самый жёсткий удар коронавируса «удалось отбить»

Угроза распространения коронавируса в России сохраняется, однако самый жёсткий удар COVID-19 «удалось отбить». Об этом заявил президент Владимир Путин, передаёт ТАСС.

Он отметил, что особенно сложной, непонятной и непредсказуемой ситуация была весной и летом 2020 года.

Всё-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жёсткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших учёных, разработавших вакцину, — подчеркнул Путин.

По его словам, сейчас угроза ещё не отступила, а в некоторых регионах ситуация даже обострилась.

За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписался 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве почти у 90% заразившихся обнаружен индийский штамм коронавируса. Он отметил, что этот штамм распространяется быстрее уханьского, что и привело к взрывному росту заболеваемости и госпитализаций. Он подчеркнул, что самое неприятное заключается в том, что для того чтобы противостоять патогену, количество антител у человека должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу.