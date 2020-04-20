Путин: самоизоляция и выходные дни дали запас времени для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f045f140-82fb-11ea-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение нерабочих дней на срок до 30 апреля и другие меры дали определённый запас по времени в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин.

За счёт объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер и правил самоизоляции, а также других решений, которые были приняты ранее, мы получили определённый запас по времени, сумели сбить темп распространения эпидемии, перенастроить систему здравоохранения, — цитирует ТАСС главу государства, который в режиме видеоконференции провёл совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось приостановить. Об этом он сообщил в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.