https://static.news.ru/photo/0eeff6f2-62ce-11ea-8c15-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на заседании Государственной думы Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Владимир Путин считает, что в России было достаточно революций и свой план по ним она уже выполнила. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Государственной думы.

Именно президент является гарантом конституции, а если сказать проще - является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, эволюционного развития, - заявил российский лидер.

Путин также отметил, что от России ждут, что она поскользнётся и погрязнет во внутренних дрязгах.

Президент прибыл в Госдуму для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта Основного закона президентский срок может будет обнулён, пишет Lenta.ru.

Ранее с предложением обнулить сроки полномочий президента выступила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. По её мнению, после вступления в силу обновлённой Конституции у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ, писал NEWS.ru.