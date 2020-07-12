Путин: Россия приступает к решению проблем в сфере защиты окружающей среды

https://static.news.ru/photo/83ff3dca-c4dc-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, и Россия приступила к их решению заявил президент Владимир Путин.

По его словам, важно устранить не только накопленный ущерб, но и смотреть вперёд, учитывая вызовы, с которыми мир сталкивается в связи с изменением климата.

Как писал NEWS.ru, российский лидер 5 июня провёл встречу по видеосвязи с экологами и зоозащитниками. Он пообещал, что пожелания специалистов, которые те высказали в ходе встречи, передадут в работу профильным ведомствам и обязательно учтут при реализации нацпроекта «Экология». Президент подчеркнул, что реализация экологического нацпроекта «касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества».