Путин: Россия приступает к решению проблем в сфере защиты окружающей среды

Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, и Россия приступила к их решению заявил президент Владимир Путин.
По его словам, важно устранить не только накопленный ущерб, но и смотреть вперёд, учитывая вызовы, с которыми мир сталкивается в связи с изменением климата.
Как писал NEWS.ru, российский лидер 5 июня провёл встречу по видеосвязи с экологами и зоозащитниками. Он пообещал, что пожелания специалистов, которые те высказали в ходе встречи, передадут в работу профильным ведомствам и обязательно учтут при реализации нацпроекта «Экология». Президент подчеркнул, что реализация экологического нацпроекта «касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества».
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