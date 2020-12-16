Путин: Россия предлагает СНГ совместно производить вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5624ee32-411d-11eb-a162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россия предлагает странам СНГ вместе заняться производством вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ, которое проходило по видеосвязи.

Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул важность этого процесса для населения стран Содружества, упомянув о тесных контактах между государствами СНГ в экономической и гуманитарной сферах.

Президент также отметил, что Россия готова оказывать помощь странам СНГ в вакцинации населения от COVID-19 российскими препаратами, пишет РИА Новости.

Конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины, — сказал Путин

Ранее российский лидер рассказал, что специалисты центра Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Как отметил Путин, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%, сообщал NEWS.ru.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.