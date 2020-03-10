https://static.news.ru/photo/b09bdcca-62d6-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не одобрил наделение Совета безопасности или Госсовета полномочиями, присущими главе государства. Российский лидер отметил, что это грозит обществу двоевластием и расколом.

Как передаёт ТАСС, в ходе выступления в Госдуме Путин подчеркнул, что стране «абсолютно необходима» сильная президентская власть. По словам президента, об этом явно свидетельствует сложившееся в настоящее время ситуация в экономике и в сфере безопасности.

Прежде всего это необходимо для стабильности, — заключил Путин.

Владимир Путин прибыл в Госдуму для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта основного закона все президентские сроки могут быть обнулены. Ранее с такой инициативой выступила депутат Валентина Терешкова. Как передавал NEWS.ru, глава государства инициативу поддержал, однако оговорился, что мнение по этому вопросу должен высказать Конституционный суд.