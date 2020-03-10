Президент России Владимир Путин не одобрил наделение Совета безопасности или Госсовета полномочиями, присущими главе государства. Российский лидер отметил, что это грозит обществу двоевластием и расколом.
Как
Прежде всего это необходимо для стабильности, — заключил Путин.
Владимир Путин прибыл в Госдуму для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта основного закона все президентские сроки могут быть обнулены. Ранее с такой инициативой выступила депутат Валентина Терешкова. Как передавал NEWS.ru, глава государства инициативу поддержал, однако оговорился, что мнение по этому вопросу должен высказать Конституционный суд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен