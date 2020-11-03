Путин: РФ разрабатывает уникальные ледоколы

https://static.news.ru/photo/8a25eca4-1df0-11eb-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия работает над созданием нескольких серий дизельных и атомных ледоколов, которые не имеют аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.

По словам политика, у страны есть «уникальный ледовый флот», занимающий лидирующие позиции в области освоения и изучения Арктики. По мнению лидера, данное преимущество нужно постоянно подтверждать: укреплять превосходство, обновлять и укреплять состав судов, внедрять передовые технологии, передаёт ТАСС.

Россия нуждается в ледоколах для реализации арктической стратегии, считает экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, Москва строит подобные суда и для лоббирования Северного морского пути (СМП). Магистраль является альтернативой традиционному маршруту из Азии в Европу через Индийский океан и Суэцкий канал.

Дания, Соединённые Штаты Америки и другие государства Запада постоянно подвергают Кремль критике за его политику в Арктике, но ничего не могут с этим поделать, так как не создают собственный ледокольный флот. Согласно планам, к 2024 году РФ получит девять новых ледоколов. Стоимость контрактов составляет 52,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 официально вошёл в состав российского атомного флота.

«Арктика», длина которого составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, прибыл на прошлой неделе в порт приписки Мурманска после испытаний.