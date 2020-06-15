Путин решил продлить меры по урегулированию положения иностранцев в РФ

https://static.news.ru/photo/3e810144-af0f-11ea-8044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, течение срока пребывания, временного или постоянного проживания приостановлено до 15 сентября.

Указ увеличивает сроки депортации иностранцев из РФ, а также срок действия истекших виз и иных документов на проживание. При этом оговаривается, что трудовых мигрантов можно привлекать к работе только в случае выполнения «установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Как писал NEWS.ru, 8 июня российский лидер утвердил закон, который даёт возможность гражданам других стран, владеющим жильём в РФ, право выступать принимающей стороной для других иностранцев. Ранее такая возможность была предоставлена только проживающим в РФ иностранцам, которые относятся к числу высококвалифицированных специалистов.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. Лидируют США, где заболели 2 094 069 человек. Второе место занимает Бразилия с 867 624 случаями COVID-19. На 15 июня в РФ — 537 210 случаев коронавирусной инфекции (+8246 за последние сутки), 284 539 выздоровели (+4489 за последние сутки). Умер 7091 человек (+143 за последние сутки).