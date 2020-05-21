Путин развеял слухи о дистанционном образовании

https://static.news.ru/photo/dd9da6b8-9b57-11ea-afb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин опроверг информацию о том, что дистанционное образование заменит очное на фоне распространения коронавируса.

Все слухи, что дистанционное образование заменит очное, рассматриваю как откровенную провокацию, — цитирует РИА Новости главу государства.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения 14 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля ведомство посоветовало субъектам завершить обучение 1–8-х классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10-х классов — до 30 мая, а 9-х и 11-х классов — до 5 июня.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.