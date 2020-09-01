Путин рассказал школьникам о целях нацистов в СССР

https://static.news.ru/photo/db6f6e36-ec3c-11ea-8793-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл 1 сентября Всероссийский открытый урок в режиме видеоконференции. Со школьниками он, в частности, говорил о Великой Отечественной войне. По мнению главы государства, цели, которые преследовали нацисты в СССР, кардинально отличались от их планов в Западной Европе.

Часть наших народов должна была быть уничтожена в газовых камерах, часть использована в качестве рабов, а часть предполагалось сослать за Урал. Это совсем другая история, чем их (нацистов. — NEWS.ru) цели при захвате территорий Западной Европы, — отметил он, бросив в этот момент ручку на стол, на что сразу же обратили внимание в соцсетях.

Если бы советское руководство решило бы сдавать города без боя, то всё население было бы попросту уничтожено, считает российский лидер:

Если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего СССР и сегодняшней РФ — вот цена и ценность Победы, которую добыли наши предки.

В 2014 году в эфире телеканала «Дождь» обсуждали вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней». Такую дискуссию многие посчитали провокационной, после этого «Дождь» отключили от кабельного ТВ.

В последний год российский лидер стал чаще говорить о Второй мировой войне, её причинах и последствиях. По его словам, России теперь приходится бороться за настоящую правду о событиях тех лет. Путин даже написал статью об этом для американского консервативного журнала National Interest, сообщал NEWS.ru.