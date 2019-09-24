https://static.news.ru/photo/55fda508-defd-11e9-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поприветствовал работников атомной промышленности на празднике, приуроченном ко Дню атомщика. Он заявил, что успехом современного поколения сотрудников этой отрасли является создание нового вооружения, обеспечивающего «стратегический баланс».

Кроме того, он отметил развитие атомной генерации, разработку реакторов, цифровизацию и строительство первой в мире плавучей АЭС, передаёт РИА Новости .

Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное технологическое наследие и поистине неисчерпаемые эволюционные возможности атомной отрасли были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, — подчеркнул он.

Политик добавил, что атомщиками всегда были настоящие профессионалы: учёные, конструкторы и инженеры. Они много сделали для создания потенциала отрасли, завершил он.

Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) влечёт за собой гонку вооружений, но РФ в ней участвовать не будет, так как может и без этого обеспечить ядерный паритет и собственную безопасность.