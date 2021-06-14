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Путин ответил на вопрос о покушении на Навального

14:56, 14 июня 2021
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: navalny/vk.com

Условия содержания Алексея Навального в колонии не хуже, чем у других заключённых. Об этом в интервью NBC заявил президент России Владимир Путин.

С ним не будут обращаться хуже, чем с кем-то, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что власти РФ не занимаются убийствами политических оппонентов.

У нас нет такого обычая — кого-либо убивать, — пояснил президент, отвечая на вопрос, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что европейские страны не должны героизировать арестованного российского оппозиционера Алексея Навального. Политик высказался на эту тему в ходе пресс-конференции в Вене. Навальный, подчеркнул Земан, также «поддержал» присоединение Крыма. Это, по мнению чешского лидера, тоже повод для европейцев не поддерживать арестованного оппозиционера.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

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