Путин рассказал об образах псковских десантников в памятнике Невскому

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мемориале «Александр Невский с дружиной» увековечены образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в бою с террористами под Аргуном в 2000 году. Об этом российский лидер рассказал на церемонии открытия мемориала, построенного на берегу Чудского озера в Псковской области, сообщает РИА Новости.

Путин отметил , что Александру Невскому было чуть больше 20 лет, когда он одержал победу на Чудском озере.

И вся его дружина — такие же, как он, совсем молодые люди. Мы видим здесь, на мемориале, образы этих мужественных, юных ратников, вставших на доспехи побеждённых врагов, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что образы собирательные, поскольку в истории не сохранилось портретных изображений княжеской дружины.

Ранее стало известно, что мемориал возведён в трёхмесячный срок. Он представляет собой 15-метровый памятник, установленный на насыпном кургане и изображающий князя Александра Невского в окружении дружинников. Князь и его воины обращены лицом в сторону родной земли, а с другой стороны монумента расположено мозаичное панно, изображающее Ледовое побоище.