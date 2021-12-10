Путин раскрыл число агентов ЦРУ в правительстве в эпоху Ельцина

Президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» рассказал о том, что как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США находился в числе советников российского правительства в начале 1990-х годов. Этот факт вскрылся во время судебного процесса в Соединённых Штатах, говорится во фрагменте фильма, который был показан на телеканале «Россия 1».

В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью, — сказал Путин.

По словам российского лидера, в эпоху Бориса Ельцина всё закончилось судебным процессом в США, на котором выяснилось, что этот человек принадлежал к ЦРУ.

Ранее подобный пример о представителях ЦРУ, которые находились в рядах сотрудников правительства РФ в 1990-х годах, Путин приводил 9 декабря, во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Как подчеркнул президент, это только один из примеров неоднократных попыток вмешательства в дела страны. Как отметил тогда Путин, он в начале 2000-х «уже там вычистил всех».

Генерал-майор ГРУ в отставке Александр Чубаров прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина. Он сказал, что у лидера страны «есть фактура, на которую он может положиться».