«Чувствительный вопрос»: Путин высказался о новой методике подсчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/5324c3b0-49c9-11eb-873f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о об изменении методики подсчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума необходимо тщательно обсуждать с экспертами и общественностью, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с председателем Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности, — сказал глава государства.

По его словам, «этот вопрос очень чувствительный» и касается всех сотрудников. Он отметил, что после изменения Конституции МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума и эту норму необходимо соблюдать, передаёт ТАСС.

16 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как это происходит на данный момент, а из медианного дохода. Иными словами, половина работающих будет получать больше указанной величины, половина — меньше, писал NEWS.ru.