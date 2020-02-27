https://static.news.ru/photo/33cdf0fe-5933-11ea-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент Владимир Путин положительно относится к появлению различных мобильных устройств, однако предпочитает смартфону телефон специальной связи. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Глава государства отметил, что технический прогресс остановить невозможно и в этом нет необходимости. При этом добавил, что дискомфорта от этого не испытывает, поскольку практически не пользуется современными гаджетами.

По словам Путина, по смартфону он разговаривает редко, когда аппарат ему передаёт кто-либо из подчинённых.

Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента, — пояснил президент.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко также не пользуется смартфоном. Отказ от мобильной связи он объяснил соображениями безопасности.