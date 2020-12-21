Путин рассказал о своей новогодней мечте

https://static.news.ru/photo/31f2dac8-43c1-11eb-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поделился своим новогодним желанием. Глава государства сделал это на льду на Красной площади после хоккейной тренировки.

Путин в понедельник вечером исполнил мечту мальчика Димы из Челябинска, который загадал сыграть в хоккей у стен Кремля. После игры президент услышал вопрос маленькой девочки. Она поинтересовалась, а что загадал на Новый год сам Путин.

Глава государства сначала ответил, что пока не придумал, но быстро сориентировался.

Чтобы все были здоровы, — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

В рамках акции «Ёлка желаний» Путин пообещал подумать, как исполнить мечту тяжелобольного десятилетнего Саши из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду.

Ребёнок побывал в Московском зоопарке, где познакомился с живой пандой в зоне проведения тренингов для животных, устроить объятия не получилось из соображений безопасности. Мальчику подарили игрушечную копию животного, также ему позвонил Путин и немного поговорил с ним и его родителями, писал NEWS.ru.