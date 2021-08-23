Путин рассказал о строительстве новых подлодок

На верфях России закладываются сразу четыре подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Таким образом наращивается потенциал Военно-морского флота страны, заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Наращивается и потенциал Военно-морского флота. Сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца, — заявил президент на открытии форума «Армия-2021».

Форум «Армия-2021» будет идти до 28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.