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Путин рассказал о строительстве новых подлодок

14:32, 23 августа 2021
Путин рассказал о строительстве новых подлодок Президент РФ Владимир Путин Фото: Гердо Владимир/ТАСС
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На верфях России закладываются сразу четыре подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Таким образом наращивается потенциал Военно-морского флота страны, заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Наращивается и потенциал Военно-морского флота. Сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца, — заявил президент на открытии форума «Армия-2021».

Форум «Армия-2021» будет идти до 28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Ранее опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В, который должен был принять участие в форуме «Армия-2021», потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. В качестве причины крушения военно-транспортного самолёта называется проблема с двигателем.

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