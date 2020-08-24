Людей всё меньше: Путин рассказал о сокращении населения в России

https://static.news.ru/photo/9af1382c-e600-11ea-b667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Численность населения России продолжает снижаться. Поэтому власти страны в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии, заявил президент Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

К сожалению, после определённого подъёма (здесь мы отмечали положительные тенденции), в связи с целым рядом в том числе и объективных обстоятельств у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения, — цитирует Путина ТАСС.

При этом, по его словам, на юге страны эта тенденция ощущается даже в большей степени, чем в других регионах, в том числе — в Ростовской области.

О рекордной за последние годы убыли населения демографы сообщили в декабре 2019 года. По данным за девять месяцев, в стране умерло почти на 260 тысяч человек больше, чем родилось. Эту же цифру глава государства позднее озвучил в рамках многосерийного интервью «20 вопросов Владимиру Путину».

Вместе с тем, отметил российский лидер, отмечено увеличение продолжительности жизни и снижение показателей смертности. По его словам, убыль не стала неожиданной, она прогнозировалась заранее. Это объясняется тем, что в детородный возраст сейчас вступили меньше людей, чем было несколько лет назад.

Естественная убыль населения России в январе-апреле 2020 года, как писал NEWS.ru, ещё увеличилась и составила 160,3 тысячи человек. В 2019-м этот показатель в первые четыре месяца года был на уровне 148,2 тысячи.