Путин рассказал о смысле жизни

https://static.news.ru/photo/436d0812-3e00-11eb-bbcb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Люди получают удовольствие, когда делают добро другим. Это один из стимулов самореализации и в значительной степени смысл жизни человека, заявил президент Владимир Путин в ходе форума «Единой России».

Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще, — сказал он.

Для любого человека важнейшим стимулом и инструментом самореализации является удовлетворение, которое он получает от помощи другим. При этом положительные ощущения приходят как от помощи близким, так и при поддержке незнакомых людей.

По словам Путина, работа добровольцев и волонтёров сейчас востребована.

Трансляция мероприятия проводится на сайте ЕР.

Также политик заявил, что работа членов «Единой России» на местах в период пандемии коронавируса — повод провести аудит. По его словам, необходимо дать оценку тем, кто проявил себя «настоящим тружеником».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о том, возглавит ли Путин список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную думу VIII созыва, пока не принято. При этом, отметил он, одной из предвыборных задач, стоящих перед единороссами, является получение максимально возможного количества мандатов в нижней палате парламента.

О том, что «Единая Россия» планирует обеспечить себе конституционное большинство, получив не менее 301 депутатского мандата и набрав при этом более 40% по партийным спискам, ранее говорил и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Тем временем, как писал NEWS.ru, в Госдуме задумались о том, чтобы сменить лидера «Единой России». Сейчас фракцией руководит Сергей Неверов. В новом созыве этот пост может занять Владимир Васильев, исполняющий обязанности замсекретаря генсовета партии.

Возглавляет партию «Единая Россия» зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.