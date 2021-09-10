Путин рассказал о сломанном на тренировках по боксу носе

Президент России Владимир Путин вспомнил свои тренировки и рассказал, в какой момент решил бросить бокс и окончательно перейти в борьбу. Отправной точкой для такого решения стала травма носа, заявил российский лидер во время встречи с олимпийцами в Кремле, кадры которой показал телеканал «Россия 1».

Мне на третьей-четвёртой тренировке сломали нос. Я не пошёл никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан, — сказал президент.

Глава государства напомнил, что воспитывался в простой семье. После того, как нос зажил, он решил заняться борьбой.

Российский президент является мастером спорта по дзюдо и самбо, у него также есть чёрный пояс по карате. В 2013 году Путин стал обладателем почётного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо.

Ранее Путин пошутил над одним из чиновников, напомнив ему о своих спортивных достижениях. Об этом рассказал в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Он опубликовал видеофрагмент из ещё не вышедшего в эфир выпуска программы «Москва. Кремль. Путин». В нём собеседник президента попросил разрешения «бросить его», имея в виду намерение уйти по своим делам. «Бросать не нужно! Я мастер спорта по борьбе дзюдо», — ответил на это Путин.