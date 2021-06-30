Путин рассказал о самочувствии после второго укола вакцины

Президент России Владимир Путин рассказал во время традиционной прямой линии о своём самочувствии после второго укола вакцины. По его словам, вечером после укола температура поднялась до 37,2. Утром градусник показывал уже 36,6.

Глава государства также заявил, что привился отечественным препаратом «Спутник V». Им же обезопасила себя от инфицирования одна из его дочерей. Политик отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19. Лидер добавил, что законы позволяют губернаторам регионов ввести обязательные прививки для отдельных категорий граждан.

Прямая линия стартовала 30 июня, в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

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