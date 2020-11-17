Путин рассказал о роли женщин в развитии России

https://static.news.ru/photo/4438743c-28db-11eb-b343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщины всегда вносили большой вклад в развитие России, заявил президент Владимир Путин. В качестве примера он привёл работу женщин в сферах услуг и здравоохранения.

В нашей стране женщины всегда вносили и вносят существенный вклад в развитие России по ключевым направлениям, — сказал он.

По его словам, в здравоохранении и услугах доля женщин составляет почти 70%, что «очень существенно».

Такое заявление политик сделал в ходе выступления на саммите БРИКС, который проходит в режиме онлайн. Он заявил, что важной является инициатива о создании в объединении Женского делового альянса.

Женщины сыграют значимую, заметную роль в развитии, в оживлении делового взаимодействия на пространстве БРИКС, в расширении экономических прав женщин, а также возможностей для их участия в деловой жизни, — отметил он.

Кроме того, он рассказал, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. По его словам, российская сторона предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Виталий Милонов рассказал о роли женщины в семье и должно ли государство вмешиваться в семейные конфликты. По мнению депутата Госдумы, вмешательство государства в личные дела «недопустимо», однако вопросы насилия в семье необходимо решать.