Путин: вопрос подачи чистой воды в Крым решается «шаг за шагом»

Вопрос обеспечения крымчан и севастопольцев чистой и качественной водой решается шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Он рассказал о строительстве дополнительных водозаборов и о реконструкции действующих.

Сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и переброска воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. Это была большая проблема, потому что десятилетиями в этом смысле там ничего не делалось, — сказал глава государства.

Путин добавил, что в Крыму построены дополнительные водозаборы. Во всех крупных городах полуострова идёт реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений. Этот вопрос требует системного решения, и, к сожалению, на это уйдёт определённое время и дополнительные капиталовложения.

Украина обеспечивала Крым водой до 85% потребностей населения. Но после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику. По предварительным подсчётам, сумма ущерба от водной блокады составляет 1,47 трлн рублей.

24 февраля российские военные в ходе специальной операции вышли к украинскому городу Херсон и разблокировали Северо-Крымский канал. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, добавив, что это позволило восстановить подачу воды в российский Крым.