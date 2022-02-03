Путин рассказал о регистрации подростковой вакцины от COVID-19

В России решается вопрос о регистрации препарата для профилактики коронавируса для подростков «Спутник М», сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Аргентины Альберто Анхелем Фернандесом, передаёт РИА Новости. В конце января бесплатная добровольная вакцинация несовершеннолетних с 12 лет стартовала в Москве.

Сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет, — сказал Путин.

Вакцинация от коронавируса детей 12–17 лет препаратом «Спутник М» стартовала в Москве 31 января. В 13 пунктах вакцинации всех желающих прививают бесплатно. При себе им необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт (если есть) и полис ОМC, выданный в Москве, если подросток не прикреплён к столичной поликлинике. Кроме того, понадобится СНИЛС для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Записываться нужно только на первый приём, запись на второй будет сделана автоматически.