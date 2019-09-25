Президент Владимир Путин заявил, что некоторые регионы России столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону.
Такое заявление глава государства сделал на встрече с правительством, передаёт
Знаю, что в некоторых регионах, к сожалению, уже столкнулись со сбоями, с проблемами, — подчеркнул он.
Политик попросил министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева выступить с докладом по этому вопросу.
Ранее News.ru писал, что Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подключила к теплу 45% жилых зданий столицы. По состоянию на 8:00 24 сентября отопление было подано в 27,14 тысячи объектов, в том числе в 14,77 тысячи жилых домов (45%), 7,7 тысячи социальных объектов (97,9%), 4,66 тысячи офисов, торговых помещений и других зданий (16%).