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Философ, публицист и писатель Александр Проханов написал статью «Трагедия централизма» — одноимённую той, в которой в 1989 году он предсказал развал СССР и перестройку. В новом материале он сделал прогноз на будущее современной России.

Проханов заявил, что «драматическое колесо русской истории опять начинает поворачиваться». Он уверен в повторении ситуации с Советским Союзом. Философ подчеркнул, что власть пасует перед оппозицией, которую он назвал «оранжистами». Власть,...