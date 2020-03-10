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Президент Владимир Путин приехал в Государственную думу, чтобы выступить с речью о поправках в Конституцию. Он заявил, что изменения в Основной закон давно назрели.

По его словам, они будут полезны для общества и граждан.

Они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности — то, что составляет основу нашей жизни, — сказал он.

Кроме того, они расширяют и конкретизируют социальные гарантии для граждан, создают условия для эволюционного развития страны в течение длительного периода. Трансляция выступления главы государства ведётся в YouTube.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Валентина Терешкова высказалась за снятие ограничений на число президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, необходимо заложить в законодательстве возможность для действующего президента вновь избираться на данную должность, если того потребует ситуация или люди.

В «Единой России» заявили, что намерены поддержать инициативу. Депутаты от КПРФ, напротив, будут голосовать «против».