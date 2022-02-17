Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин рассказал, что начал серию совещаний по подготовке послания Федеральному собранию. По его словам, это большая и обстоятельная совместная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов, передаёт ТАСС.

Мы начинаем серию совещаний по подготовке послания Федеральному собранию. Это большая, комплексная и обстоятельная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов, — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил глава государства, подготовка послания — это совместная работа. По его словам, президент оглашает подготовленные решения, говорит о том, что и как нужно сделать для реализации поставленных целей, но это наша совместная задача.

Путин предложил начать совещание с анализа общей макроэкономической ситуации и экономического прогноза на ближайшие три года, а также обсудить их влияние на реализацию госпроектов и запуск новых инициатив.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что окончательного решения по срокам и формату послания Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, оно будет приниматься с учётом эпидемиологической обстановки.

По данным источников в администрации главы государства и правительстве, ежегодное послание может быть оглашено 1 или 3 марта. В настоящее время ведётся проработка основных тем выступления главы государства. Как отметил один из источников, послание Путина может состояться именно 1 марта. На эту же дату запланировано обращение президента США Джо Байдена к конгрессу, но из-за восьмичасовой разницы во времени выступление российского лидера прозвучит раньше.