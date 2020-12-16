Путин рассказал о планах российских учёных создать «лайт-вакцину»

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Специалисты центра Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Об этом на большой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%.

Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант, - сказал он.

Путин подчеркнул, что создавать такую вакцину Россия может самостоятельно, а может «делать это вместе с партнерами, здесь много вариантов».

Ранее глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса хорошая. Но главная проблема заключается в том, что до сих пор не хватает производственных мощностей для её производства. Он также положительно оценил перспективу производства препарата на производственных мощностях других государств. Таким образом российская вакцина получит распространение за рубежом за счёт тех стран, которые в ней заинтересованы, писал NEWS.ru.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.