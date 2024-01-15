Путин назвал ключевой приоритет в поддержке участников СВО Путин: ветераны СВО должны иметь условия для реализации в различных сферах

Фото: Kremlin.ru

Ключевой приоритет для властей — создавать условия, позволяющие в полной мере реализовать себя в различных сферах участникам спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Форума ветеранов СВО «Вместе победим». Он добавил, что вернувшиеся с Украины военнослужащие должны иметь все возможности для развития в отраслях экономики, бизнесе, органах власти любого уровня, местном самоуправлении. Обращение опубликовал сайт Кремля.

Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении. Особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании молодёжи, в продвижении востребованных волонтёрских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив, — сказал президент.

Он также назвал общей задачей помощь семьям погибших военных. Необходимо последовательно укреплять систему социальных гарантий для участников СВО, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ, отметил глава государства.

Ранее Путин пообещал обсудить с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации. Во время встречи с родными погибших президенту рассказали о ряде проблем в этом вопросе. В частности, упоминались случаи отказа в выплатах из-за путаницы с регионом регистрации. Кроме того, наблюдаются трудности со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев.

Кроме того, в ходе встречи с жителями Анадыря Путин рассказал, что проблемы, связанные с отпусками военнослужащих, решаются. Он добавил, что поручит Минобороны на конкретных примерах рассмотреть случаи задержек выплат военным.