Путин рассказал о главных задачах российских спецслужб

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Российские спецслужбы обязаны вести решительную борьбу с терроризмом и уделять повышенное внимание борьбе с экстремистами и коррупционерами, а также добиваться более эффективной защиты госграниц, рассказал глава РФ Владимир Путин.

Лидер 20 декабря 2020 года посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР). Ведомство отмечает 100-летний юбилей. Политик также поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, передаёт РИА Новости.

Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чём здесь говорю, и высоко оцениваю проведённые сложные профессиональные операции, — отметил Путин.

По мнению руководителя государства, Федеральной службе безопасности (ФСБ) и другим ведомствам под эгидой Национального антитеррористического комитета (НАК) важно «впредь действовать столь же решительно и последовательно». Кроме того, представителям Федеральной службы охраны (ФСО) необходимо продолжать заниматься обеспечением гособъектов и важных мероприятий, подчеркнул Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов СВР с её столетием. Он отметил, что каждая операция службы обеспечивает безопасность миллионов россиян, суверенитет, общественно-политическую стабильность, а также экономическое развитие и научно-технический прогресс страны.

Как писал NEWS.ru, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что СВР совместно с партнёрскими спецслужбами иностранных государств участвует в освобождении россиян и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену. Прежде о подобной деятельности СВР официально не рассказывалось, о ней Нарышкин написал в статье к юбилею службы.