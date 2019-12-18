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Президент РФ Владимир Путин назвал важной работу медицинской компании «Номеко» и объяснил необходимостью продвижения отечественных разработок создание компании «Иннопрактика».

В ходе прямой линии к российскому лидеру обратилась представитель русской службы BBC. Журналистка попросила прокомментировать информацию о том, что предполагаемые дочери президента Катерина Тихонова и Мария Воронцова работают в вышеназванных компаниях и якобы получают помощь в ведении бизнеса.

Путин в ответ заметил, что журналистка не владеет информацией по этому вопросу во всей полноте. Президент дал совет изучить тему «поподробнее». Глава государства рассказал, что «Иннопрактика» создана по инициативе ректора МГУ в связи с «абсолютно законным, правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей».

Мы очень часто закупаем за границей то, в том числе в Великобритании, что можем производить сами, вопрос в соединении того, что мы можем генерировать сами и то, что требуется нашим предприятиям при определенных закупках. «Иннопрактика» по сути, её деятельность посвящена этому, — отметил президент

Характеризуя компанию «Номеко», Владимир Путин подчеркнул, что она представляет «интересное направление, связанное с применением высоких технологий в сфере медицины», а эта область является одним из приоритетов Российской Федерации.

Я думаю, что эту работу нужно только поприветствовать, — заключил глава государства.

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.