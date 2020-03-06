https://static.news.ru/photo/9a47977c-5fc8-11ea-af44-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На встрече с ивановскими общественницами президент РФ Владимир Путин назвал мать главным человеком в жизни детей. Он считает, что прежде всего ребёнка нужно воспитать добрым и порядочным, а если он захочет стать президентом, то у него будут все шансы добиться этого.

Самое главное, чтобы он был добрым, порядочным человеком, чтобы он был любим и чтобы его любили, — сказал Владимир Путин.

Президент отметил и роль отца в жизни детей, но мать он счёл важнее.

Как писал NEWS.ru, жительница Иваново во время публичной встречи президента России Владимира Путина с населением города сообщила, что любит его. После признания президенту она попросила Путина стать её мужем. Затем девушка через помощников главы государства передала свою фотографию. По их словам, Путин получил снимок девушки. О реакции российского лидера помощники рассказывать не стали.